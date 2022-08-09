Находящегося в розыске сибиряка вычислили при помощи систем мониторинга на вокзале в Усть-Куте
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
На железнодорожном вокзале станции Лена, что в Усть-Куте, накануне задержали 39-летнего мужчину. Он находился в федеральном розыске за совершение преступления. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.
По данным полицейских, сибиряк обвинялся в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
- Распознать личность нарушителя получилось при помощи систем мониторинга, - рассказывают транспортные полицейские. – Он задержан и передан в орган, объявивший его в розыск, для проведения следственных действий.
Пойманному грозит до двух лет лишения свободы.
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