За сутки коронавирусную инфекцию выявили у 161 жителя Иркутской области. Фото: Антон ФОКИН

За минувшие сутки в Иркутской области выявлен 161 случай заболевания коронавирусной инфекций. За весь период пандемии в регионе было зарегистрировано 300 999 фактов инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Сейчас в больницах региона продолжают лечение 357 пациентов, у которых ранее был выявлен ковид, – уточнили в оперштабе. – От коронавирусной инфекции скончался 1 человек за сутки и 8 708 за весь период пандемии.

От заболеваний, не связанных с коронавирусом, за 24 часа скончался 1 человек, за все время - 732. Жителей Иркутской области убедительно просят соблюдать правила профилактики, препятствующие стремительному распространению инфекции. Необходимо тщательно мыть руки, при наличии симптомов простуды надевать маску.

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