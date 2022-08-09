На утро 9 августа действующих пожаров в лесах Иркутской области не зарегистрировано. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На утро 9 августа в лесах Иркутской области не зарегистрировано новых пожаров. Продолжается ликвидация локализованного пожара площадью 708 га на территории Катангского района в зоне космического мониторинга. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

- В тушении 8 августа было задействовано 192 пожарных-десантника и сотрудника лесопожарных формирований, а также четыре единицы наземной техники, - уточнили в правительстве. - Авиационный мониторинг обстановки проводили вертолет Ми-8 и легкомоторный самолет.

Жителям и гостям Иркутской области напоминают об установленном особом противопожарном режиме

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