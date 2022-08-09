Промышленное производство в Иркутской области растет. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Промышленность в Приангарье развивается. Так, например, заметно увеличивается добыча полезных ископаемых - объемы за первое полугодие выросли на 7%. Добыча металлических руд выросла на 10%, сырой нефти и природного газа - на 5,4%, угля - на 1,9%.

Не отстает и обрабатывающее производство. Ощутимо увеличился выпуск неметаллической минеральной продукции - это железобетонные сборные фундаменты, бетон, силикатные блоки, асфальтобетонные дорожные смеси и стеклопакеты.

На 44,9% больше стали выпускать лекарств и материалов, используемых в медицинских целях. Кроме того, на 21% возрос выпуск транспортных средств и оборудования - в основном, за счет инвестиционной программы на Иркутском авиационном заводе.

Также в Иркутской области на 10% увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий, в том числе упаковок из пластика - в 2,7 раза. На 3,2% возрос выпуск алюминия.

- Федеральные и региональные меры, направленные на поддержку экономики, позволили нам не только удержать позиции в сфере производства, но и увеличить показатели по многим направлениям. Сейчас мы продолжаем уделять особое внимание промышленным предприятиям, поддерживая курс на технологический суверенитет, - подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.