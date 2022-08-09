Майнеры устроили пожар в 18-этажном доме на улице Лермонтова в Иркутске. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске произошел пожар по вине майнеров. Огнем повреждено 3 квадратных метра квартиры, расположенной на 11-м этаже 18-этажного дома на улице Лермонтова. Подробности пожара сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На пожаре работали 2 единицы специальной техники и 8 человек из числа личного состава. На момент прибытия пожарных из окна квартиры шел густой дым, - рассказали в региональном ГУ МЧС России. – Пожарные оперативно справились с огнем.

Причиной пожара стало короткое замыкание. Оно произошло из-за работы майнингового оборудования. Его владельцы не учли допустимую нагрузку сети при подключении.

Отмечается, что с начала года в Иркутской области произошло более 50 аналогичных случаев. Жителям региона напоминают, что размещение и оставление майнинговых приборов без присмотра опасно.