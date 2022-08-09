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Общество9 августа 2022 4:08

Классная закупка к школе: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом

В ближайшем магазине «Читай-город» найдется полный набор канцтоваров, рюкзаков, учебников и рабочих пособий, и прочих необходимых вещей для школы
Источник:kp.ru
Что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом. Фото предоставлено компанией.

Что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом. Фото предоставлено компанией.

Все родители школьников знают, что лето – это маленькая жизнь. В том смысле, что только успеешь вдохнуть долгожданной свободы от учебников, отвлечься от утренней побудки и вечерних домашних заданий – как снова август. А с ним и школьные базары, спешные поиски необходимого по списку, возрастающая тревога и вечные компромиссы – ну не совсем что хотели, зато успели купить. Не надо так.

Предлагаем сработать на опережение и сдаем места, где можно купить всё и сразу, без спешки, на любой вкус. В ближайшем магазине «Читай-город» найдется полный набор канцтоваров, рюкзаков, учебников и рабочих пособий, и прочих необходимых вещей для школы.

Вопрос с подарком к 1 сентября тоже можно решить, не отвлекаясь от основных приготовлений к школе. «Личная карта читай-агента» поможет вашему сыну или дочке самостоятельно выбрать книги и другие товары – не только для школы, но и для досуга. А еще лайфхак для родителей – подарочная карта в книжный может быть прекрасным знаком внимания и для учителя.

Кроме необходимых учебников в «Читай-городе» всегда найдутся книги, которые помогут детям подготовиться к экзаменам, усовершенствовать навыки и знания, узнать много интересного помимо школьной программы. И книги для родителей, которые хотят провести это лето с пользой – научиться помогать ребенку учиться с удовольствием, решить возникающие в школе сложности, больше узнать о психологии любимого школьника.

Как говорить с детьми, чтобы они учились

Фабер А., Мазлиш Э.

Авторы Адель Фабер и Элейн Мазлиш стали известны благодаря бестселлеру «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили». В своей второй книге, учитывая обратную связь от читателей со всего мира, они сосредоточились на семье и школе. В книге представлены доступные и действенные стратегии, которые помогут ребенку учиться, а взрослым понимать происходящие процессы – и улучшат отношения тех и других.

Вертикальный прогресс: Как сделать так, чтобы дети полюбили школу

Чернышев Д.

Писатель и блогер Дмитрий Чернышев поможет найти объяснения, советы и идеи на тему того, как помочь ребенку «подружиться» со школой. Мировой опыт экспертов от педагогики и детской психологии соединяется в его новой книге с личным опытом и практическими рекомендациями, которые найдут применение в любых условиях.

Учеба. Учиться всегда пригодится?

Зицер Д.

Книга ответов на вопросы от известного педагога Димы Зицера, написанная по материалам радиопрограммы «Любить нельзя воспитывать». Из нее вы узнаете, как поддерживать в ребенке интерес к учебе. Как разобраться в сложных школьных ситуациях и что делать, если школьник подвергается травле. Как вести себя с человеком, который не справляется в школе или вовсе не хочет туда идти.