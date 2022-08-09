73-летняя женщина погибла на месте ДТП в Нижнеудинском районе. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Нижнеудинском районе в вечернее время на 1284-м километре трассы Р-255 Сибирь произошла авария, в результате которой погибла 73-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота Альфард" при совершении обгона, столкнулся с автомобилем марки УАЗ, двигавшемся в попутном направлении. – уточняют полицейские. – Произошло столкновение, оба автомобиля съехали с дороги и опрокинулись.

73-летняя пассажирка «Тойота Альфард» скончалась еще до приезда медиков. С места аварии в больницу увезли 47-летнего мужчину и 15-летнего молодого человека. У них диагностированы травмы.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП.