Реконструкция стадиона «Шахтер» в Черемхово завершится в этом году

В этом году в Черемхово закончат реконструировать стадион "Шахтер". На финальную часть работ из регионального бюджета выделили свыше 46 миллионов рублей. Это удалось сделать благодаря депутатским поправкам, принятым на июньской сессии Законодательного Собрания Иркутской области. Спикер областного парламента Александр Ведерников отметил, что дополнительные деньги на реконструкцию понадобились в связи с подорожанием стройматериалов.

Мэр Черемхово Вадим Семенов рассказал, что город долго стремился войти в программу, чтобы обновить стадион, и это было сделано при совместной работе с правительством и депутатским корпусом.

В итоге стадион "Шахтер" преобразится кардинально. Здесь обустроят легкоатлетический манеж, футбольное поле с искусственным покрытием, новые крытые трибуны для зрителей. Депутат Виктор Побойкин отметил, что настолько масштабный ремонт стадиона проводится впервые. Раньше лишь выборочно чинили трибуны, спортзал и подпорные стенки.

Парламентарии уделяют особое внимание развитию массового спорта, подчеркнул Александр Ведерников. «Шахтер» - одно из любимых мест для занятий спортом у жителей Черемхово, стадион посещают больше 50 тысяч человек в год. Кроме тренировок, здесь намерены проводить состязания местного, областного и даже межрегионального уровней, а еще Дни здоровья и массовые катания на коньках зимой.