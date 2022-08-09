На 2 года отправили в колонию лидера группы угонщиков автомобилей из Иркутска. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Свердловский районный суд Иркутска признал виновными четверых жителей областного центра. Мужчины в возрасте от 24 до 35 лет обвинялись в краже автомобилей. Угнанные машины преступники возвращали законным владельцам за деньги. Общий ущерб по всем доказанным фактам превысил 6 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области и регионального ГУ МВД России.

- С июня по сентябрь прошлого года иркутяне днем присматривали автомобили, чаще всего марок «Ниссан-Тиана» и «Инфинити», а ночью вскрывали их на неохраняемых парковках, - рассказали полицейские. – При этом угонщики использовали специальное оборудование для обхода охранных систем.

Из 8 попыток угона удачными для преступников стали 3. В остальных случаях сработала блокировка машин. Суд признал вину всех участников группы. Руководитель отправлен в колонию на 2 года, трое его подельников получили по 5 лет условно.

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