Проект благоустройства рощи на Синюшиной горе в Иркутске изменят. Фото: администрация Иркутска.

В проект по благоустройству рощи на Синюшиной горе в Иркутске внесут изменения. Об этом сообщил первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков. Дело в том, что эксперты и местные жители заметили недочеты при проектировании: подрядчик не учел специфику ландшафта, помимо этого, есть вопросы к качеству работ.

Так, вместо асфальта, как в верхней части рощи, на дорожках почему-то используется крупный камень и бетон, а на берегу реки Иркут ставят железобетонную конструкцию вместо деревянных архитектурных форм с теневым навесом.

- Администрация города в полной мере на стороне местных жителей, которые недовольны тем, как проводятся работы, - подчеркнул Андрей Южаков. - Необходимые изменения в проект будут внесены с учетом их мнения. Поскольку очевидны недоработки проектировщика, не исключено, что взаимодействие с ним придется налаживать в судебном порядке. Контроль за подрядчиком максимально усилили.

Напомним, роща на Синюшиной горе - это особо охраняемая территория местного значения. Ее приводят в порядок поэтапно с 2017 года.