Единую городскую набережную в Иркутске планируют создать к 2026 году. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев проверил, как воплощается в реальность проект единой набережной Ангары в Иркутске. Так, губернатор посетил Цесовскую набережную, которую облагородят за счет инвестора- компании En+group. Сейчас специалисты занимаются проектом по берегоукреплению реки, но понадобятся дополнительные деньги из федерального бюджета.

- Поручил подготовить проектное решение к осени, чтобы мы могли в кратчайшие сроки пройти экспертизы и заявиться на получение федерального финансирования в 2023-2024 годах, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Задача - чтобы в 2026 году у иркутян была единая городская набережная. Правительство области, муниципальная власть и частный инвестор работают над проектом, который обязательно станет точкой притяжения горожан и туристов.

Побывал губернатор и на набережной вблизи мемориала «Вечный огонь». Сейчас здесь асфальтируют велодорожки, затем будут укладывать тротуарную плитку и займутся озеленением.

Что представит собой единая набережная? Это 11-километровая зона вдоль Ангары, по которой будет комфортно и приятно погулять. Предполагается, что пространство объединит разные участки и будет оформлено в одном стиле.