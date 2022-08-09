Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в пожаре под Братском. Фото: СУ СК России по Иркутской области

СК возбудил уголовное дело после гибели 2-летнего малыша на пожаре в селе Покосное Братского района. Трагедия произошла 8 августа около полудня. Огонь уничтожил жилой дом. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Следственным отделом по Братскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - уточнили в ведомствах.

По предварительным версиям, причиной пожара могли послужить шалость с огнем или короткое замыкание. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская, а также пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели. Также проверку проведут сотрудники прокуратуры.

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