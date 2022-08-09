Поиски 84-летней сборщицы грибов завершились в Нижнеудинском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Нижнеудинском районе завершились поиски 84-летней сборщицы грибов. Женщина бродила по лесу больше суток. Напомним, накануне утром, 8 августа, местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что ее мать, проживающая в поселке Замзор, ушла из дома и пропала. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Заявительница предположила, что пропавшая направилась в лес собирать грибы и ягоды. По месту ее жительства отсутствовали собаки и одежда, в которой женщина обычно ходила на сбор дикоросов, - рассказали в ведомстве.

На поиски пенсионерки выдвинулись группы, сформированные из сотрудников уголовного розыска, патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции, спасателей МЧС, волонтеров и родственников. Разделившись, они стали прочесывать тайгу. К счастью, пожилую женщину нашли живой и здоровой. Она находилась в пяти километрах от родного села. Офицеры помогли ей добраться до дома.

Родственники поблагодарили полицейских и всех задействованных в поиске.

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