Стало известно, где ждать отключение света 10 августа в Иркутске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 августа в некоторых домах Иркутска будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на электрических сетях. Такая информация появилась в официальных аккаунтах Иркутскэнергосбыта в соцсетях. Где именно пройдет отключение света в Иркутске 10 августа, по каким адресам?

Отключение света в Иркутске 10 августа: где пройдет, точные адреса

В Ленинском, Правобережном и Свердловском районах Иркутска частично не будет электричества в среду, 10 августа. Точные адреса есть в аккаунте "Свет38". Итак, каких именно адресов коснется отключение света? Например, достаточно много домов будет без электричества по улицам Баррикад и Дальневосточной. В Свердловском районе Иркутска оно коснется улиц Безбокова, Бочкина, Гидростроителей, Мухиной, Приморского. В Ленинском районе довольно долго придется обходиться без бытовых удобств жителям поселка Кирова - улиц 4 и 5 Линии, а также Тельмана.

Отключение света в Иркутске 10 августа точечное, по большей части кратковременное, на жизнь города в целом не повлияет.