Ждать ли дождя в Иркутске 10 августа рассказали синоптики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 10 августа обещает быть с осадками. О слабом дожде предупреждают городан синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Погода в Иркутске 10 августа будет с переменной облачностью, - добавляют метеорологи. – В областном центре дует северо-восточный и северо-западный ветер, скорость воздушных потоков 3-8 м/с. Днем ожидаем температурные показатели следующие: +23…+25.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 718 миллиметров ртутного столба. Погода в Иркутской области 10 августа также несет кратковременные дожди и грозы, местами выпадут сильные осадки, порывы ветра будут достигать в регионе 14 м/с. Днем столбики уличных термометров по Приангарью покажут +20…+25. Однако, если облака закроют небо, станет прохладно – до +13…+18.

Стоит отметить, что синоптики вновь предупреждают сибиряков о высокой пожароопасности в лесах в западных, южных и верхнеленских районах 11 и 12 августа.

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