Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: Территориям необходимо активнее расселять аварийное жилье. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В правительстве Иркутской области обсудили расселение аварийного жилья. На связи с губернатором региона Игорем Кобзевым были Ангарск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Вихоревка, Зима, Залари, Мама, Железногорск-Илимский, Кутулик, Тайтурка, Карлук и Байкальск. В этих городах и поселках реализуется этап 2022-2023 годов.

- Органам местного самоуправления необходимо активнее включиться в работу, - прокомментировал глава Приангарья Игорь Кобзев. - Жильцы аварийного фонда должны получить комфортное и соответствующее всем требованиям безопасности жилье.

Все эти территории уже получили бюджетные деньги на расселение. Всего на эти цели Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделит Иркутской области 6,4 миллиарда рублей.

По условиям соглашения с Фондом содействия реформированию ЖХК, до конца этого года властям городов и поселков нужно подписать все необходимые документы для строительства новых домов, покупки квартир для переселенцев и выплат компенсаций. Все это позволит расселить 90% общей площади нынешнего этапа программы.

Напомним, в Приангарье планируют переселить 19953 человека из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. На это направят 18,3 миллиарда рублей, включая помощь Фонда реформирования ЖКХ.