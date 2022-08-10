Дорогие читатели: «Ростелеком» и ГК «ЛитРес» выяснили, что читают россияне и сколько они готовы потратить на цифровую литературу

Более 70% россиян назвали книги предметами первой необходимости, а 34%увеличили годовой бюджет на покупку их цифровых версий, причем самыми активными покупателями оказались читатели в возрасте от 26 до 35 лет. Такие данные получили ГК «ЛитРес» и «Ростелеком» по итогам опроса аудитории сервисов ЛитРес, MyBook и «Ростелеком Книги», проведенного в преддверии Всемирного дня книголюбов. Заодно сервисы выяснили, каких авторов особенно ценят современные читатели. В топ вошли как мировые классики, например, Михаил Булгаков и Эрих Мария Ремарк, так и ныне живущие писатели, среди которых Виктор Пелевин и Фредрик Бакман. На вопросы ответили более 1,5 тыс. респондентов по всей России.

Так, более 70% участников опроса отметили, что книги входят для них в число товаров первой необходимости. За последний год 34% респондентов увеличили долю трат на цифровые книги в структуре своих бюджетов, 36% сохранили затраты на чтение на прежнем уровне. При этом 40% читателей ежегодно выделяют на книги от 1,1 до 5 тыс. рублей, а 27% тратят на них от 5,1 тыс. Чаще всего не жалеют денег на литературу респонденты в возрасте от 26 до 35 лет, на втором месте — читатели от 36 до 45 лет, на третьем — те, кому более 46 лет.

Большинство опрошенных (44%) ежемесячно покупают новые книги, 27% — раз в полгода, еще 8% делают интеллектуальные покупки раз в неделю или даже чаще. За последний год выросла частота покупки цифровых книг (38%). Так, 43% читателей прочитали не менее десяти электронных книг, 38% прослушали более 10 аудио произведений.

Выбирая, что почитать, люди по-прежнему больше всего доверяют мнению друзей и знакомых (46%), примерно одинаковое количество прислушивается к рекомендациям книжных сервисов (34%) и ориентируется на публикации в СМИ и обзоры блогеров (31%). Важным фактором покупки также остаются скидки (23%) и успешные или только запланированные экранизации (22%). Обращают внимание читатели и на общественное признание: книгу знаменитого автора купят 18%, а произведение, получившее литературную премию, — 14%.

На литературные предпочтения россиян традиционно влияет возраст. Жанр, который объединяет все возрастные группы, кроме читателей старше 46 лет, — современная проза. Фэнтези, фантастику и детективы выбирают 18-летние пользователи и респонденты старших групп (36–45 и 46+). Участники 19-25 и 26-35 лет с удовольствием читают книги по психологии и любовные романы, а классику покупают читатели старшего возраста.

А вот как выглядят пятерки авторов, которые лидируют у пользователей книжных сервисов.

Отечественная классика: Михаил Булгаков, Александр Пушкин, Антон Чехов, Федор Достоевский и Николай Гоголь

Зарубежная классика: Агата Кристи, Рэй Брэдбери, Эрих Мария Ремарк, Джейн Остин и Джек Лондон

Современная отечественная проза: Борис Акунин, Сергей Лукьяненко, Виктор Пелевин, Наринэ Абгарян и Татьяна Устинова

Зарубежная современная проза: Джоан Роулинг, Стивен Кинг, Пауло Коэльо, Фредрик Бакман и Чак Паланик

В основе методологии исследования лежит опрос, в котором участвовали более 1,5 тыс. пользователей цифровых сервисов ГК «ЛитРес» и «Ростелекома» на площадках компаний. Полученные данные проанализированы с помощью встроенных инструментов Google, а также силами аналитиков ГК «ЛитРес». Для подсчета использовалась пропорция, при которой все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались исходя из этого числа.

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