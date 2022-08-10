«Точки роста» начнут работать еще в 146 школах Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Еще в 146 школах Иркутской области в новом учебном году откроются центры образования «Точка роста». В основном, они появятся в селах и малых городах, расположенных в Братском, Нижнеудинском, Куйтунском, Осинском, Тулунском и Чунском районах.

- В центрах применяются новые методы изучения физики, химии, биологии и робототехники, - пояснил министр образования Иркутской области Максим Парфенов. - В уже действующих в регионе «Точках роста» проходят обучение около 50 тысяч школьников.

Максим Парфенов также сообщил, что за три года в Иркутской области по национальному проекту «Образование» открыли 247 «Точек роста» - это 102 центра цифрового и гуманитарного профиля и 145 центров - естественно-научной и технологической направленностей. В 2021 году на это выделили свыше 227 миллионов рублей, в 2022-м - еще 229 миллионов.

«Точки роста» активно появляются в сельских школах и в маленьких городах с населением меньше 60 тысяч человек. Благодаря этому все больше детей могут обучаться с применением современного оборудования, занимаясь, например, популярной нынче робототехникой, 3D-моделированием, IT-технологиями. Ребята придумывают собственные проекты, что позволяет повышать цифровую грамотность, раскрывать творческий потенциал.