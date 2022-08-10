ВТБ выдал 5,5 млрд ипотечных кредитов жителям Приангарья. Фото предоставлено компанией.

Клиенты ВТБ в Иркутской области за 7 месяцев оформили более 1700 ипотечных кредитов на сумму 5,5 млрд рублей. В целом по стране по итогам января-июля банк выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей.

Каждый третий ипотечный кредит в регионе был оформлен по программам господдержки. В рамках льготной ипотеки с господдержкой жители региона с начала года оформили 360 кредитов на сумму более 1 млрд рублей. «Семейной ипотекой» воспользовались более 260 клиентов, объем сделок также составил более 1 млрд рублей. Спрос на нее вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года более, чем в 4 раза. В июле ВТБ запустил собственную программу поддержки многодетных семей, которые могут оформить в банке жилищный кредит по ставке еще ниже, чем по условиям семейной ипотеки. За первый месяц ВТБ в Иркутской области по этой программе оформил кредиты на сумму 27 млн рублей.

Летом ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам снизить ставки по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам. Жители Приангарья воспользовались возможностью сократить свою платежную нагрузку почти вдвое, оформив рефинансирование в ВТБ. Объем таких кредитов за июнь-июль составил 190 млн рублей.

«Ставки по стандартным программам снизились ниже уровня начала года. Это серьезный стимулирующий фактор для рынка вторичного жилья. Уже в июле доля таких ипотечных сделок в общем объеме составила более 60%, хотя в апреле составляла около 20%. Это позитивный сигнал и для рынка новостроек: многие семьи улучшают жилищные условия, используя в качестве первого взноса средства от продажи своего жилья. Важно, что теперь заемщики могут рефинансировать ипотеку, взятую в период высоких ставок, мы уже реализуем такие сделки в Иркутской области», – прокомментировала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. Минимальная ставка по ипотеке в рамках собственных и льготных программ банка доступна для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ.

По оценке экспертов банка, ВТБ не ожидает повторения исторического рекорда продаж ипотечного рынка, который был установлен в 2021 г. По прогнозам, выдачи на рынке жилищных кредитов могут составить около 4,5-4,6 трлн рублей, что на 10% превысит результаты 2020 года. Размер ипотечного портфеля на рынке достигнет 14,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 15%.