Segezha Group примет на работу в ООО «ТимберТранс» 300 новых сотрудников. Фото предоставлено компанией.

ООО «ТимберТранс» - крупнейшее в Иркутской области лесопильное и лесоперерабатывающее предприятие в составе Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»). Здесь работает около 2 тысяч сотрудников. Предприятие продолжает набор специалистов рабочих и инженерных специальностей – в штат потребуется более 300 человек. Есть вакансии машинистов автомобильного крана, водителей на вывозку леса, операторов трелевочной машины форвардера и харвестера, нужны механики, слесари, токари, электрогазосварщики и ряд других специалистов. Актуализированный перечень вакансий размещается в том числе на официальном сайте лесопромышленного холдинга Segezha Group.

ООО «ТимберТранс» специализируется на выпуске обрезных пиломатериалов из сосны и лиственницы, а также топливных гранул (пеллет). Производственная программа предприятия рассчитана на годовую переработку круглого леса в объеме 1 млн куб. м. Предприятие защищает арендуемый лес от пожаров и восстанавливает порядка 9 тыс. га хвойного леса каждый год.

«Современная деревообработка – одно из наиболее перспективных производственных направлений в России. Наше предприятие – передовое и крупнейшее в Иркутской области. Производство оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. Мы заинтересованы в привлечении квалифицированных специалистов, нацеленных на развитие, рост в профессии и работу в команде профессионалов. На молодёжь приходится у нас почти треть коллектива. Мы создаем возможности для карьерного роста - действуют корпоративные программы обучения и повышения квалификации», - говорит генеральный директор ООО «ТимберТранс» Александр Жевлаков.

Вопросам охраны труда и профессиональному образованию на предприятии уделяется большое внимание. В первом полугодии квалификацию повысили 20 специалистов, в течение года переобучение пройдут еще 476 сотрудников. Работникам предоставляется достойный социальный пакет, конкурентная заработная плата, матпомощь при заключении брака, рождении ребенка, медицинском обследовании детей. Семьям компенсируют проезд к месту отпуска. Есть общежитие для иногородних специалистов и возможность аренды жилья для семей. Для физкультурных занятий построен современный спортивный зал, создана волейбольная команда, которая представляет предприятие на корпоративных спартакиадах Segezha Group. Формируется актив волонтеров для развития экологического движения, помощи ветеранам.

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»).

С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры.

Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com