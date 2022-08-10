На 5 лет отправили в колонию поджигательницу машины такси в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летнюю иркутянку признали виновной в умышленном поджоге автомобиля. Женщина спалила автомобиль такси, не желая платить водителю за услуги. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России и Прокуратура Иркутской области.

- В ноябре прошлого года женщина, приехав ночью домой на такси, отказалась платить за услуги. Она поссорилась с водителем и, сходив домой, принесла бутылку с бензином, - раскрывают подробности преступления полицейские. - Иркутянка облила капот машины и подожгла его.

Пожар удалось быстро потушить, благодаря водителю и очевидцам. Ущерб от действий обидчивой дамы превысил 40 тысяч рублей. Суд признал иркутянку виновной и назначил ей строгое наказание. Ближайшие пять лет осужденная проведет в колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голодавшую сутки пятилетнюю девочку спасли с балкона в Иркутске. В Иркутске нашли мать спасенной с балкона девочки. (подробности)

«Друзья пытались его откопать». 6-летний мальчик погиб страшной смертью на глазах у сверстников в Бурятии. СК начал проверку после гибели 6-летнего мальчика, которого засыпало песком в Бурятии. (подробности)