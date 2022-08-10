Следователи начали проверку из-за схода с рельсов тепловоза в Вихоревке. Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

В Братском районе начата доследственная проверка после схода с рельсов тепловоза в Вихоревке. По результатам работы будет принято соответствующее процессуальное решение. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. На место схода тепловоза в Вихоревке выехал и и.о. Братского транспортного прокурора Шатов А.В. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

- Предварительно установлено, что 10 августа 2022 в 10 утра на 272 км на маневровом пути станции Вихоревка ВСЖД произошел сход тепловоза ТЭМ-18 на проезжую часть автомобильной дороги, - делятся подробностями следователи.

Сейчас на месте схода тепловоза с рельсов проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и подробности. Известно, что во время происшествия никто не пострадал.

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