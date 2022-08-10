Систему огней и рулежные дорожки обновляют в аэропорту Иркутска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масштабная реконструкция продолжается на территории международного аэропорта Иркутска. Уже заменено Светосигнальное оборудование, которое было установлено на рулежных дорожках еще в советское время. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Иркутска.

- Реконструкция коснется и рулежных дорожек, а также мест стоянок. Для покрытия плоскостных сооружений используется специальный асфальт с присадкой. – отмечает пресс-служба аэропорта. – Подобная технология увеличивает прочность.

Только на замену покрытий в 2022 году выделено 140 миллионов рублей. Эта сумма позволит привести в порядок более 140 тысяч квадратных метров покрытия. Работы продолжатся до октября.

Отмечается, что изменения коснулись не только самого аэродрома, но и терминала внутренних авиалиний. Для удобства пассажиров обустроен разделитель потока. Более того, начал работать еще один вход в терминал для снижения очередей при интенсивном трафике.

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