«Покоряю спортивные и карьерные вершины»: инженер-конструктор АНХК 23 года увлекается лыжами, успешно совмещая работу и спорт

Инженер-конструктор АНХК 23 года увлекается лыжами, успешно совмещая работу и спорт. Фото: АО Ангарская нефтехимическая компания

Ангарская нефтехимическая компания гордится своими кадрами. Причем сотрудники талантливы не только в работе, но и в спорте! 32-летний инженер-конструктор механического отдела проектно-конструкторского управления Денис Селянкин со школы увлекается беговыми лыжами, в студенческие годы не раз побеждал на региональных соревнованиях, а теперь успешно защищает честь АНХК в составе команды «Ангара» на корпоративных состязаниях «Роснефти».

- С чего началась моя любовь к спорту? Большое впечатление произвели старшие товарищи. Я хотел стать таким же! - рассказывает Денис. - Моим первым наставником был заслуженный тренер России Валентин Голубовский. Он не только обучал меня спортивному мастерству, но и помог сформироваться как личности: научил не зацикливаться на неудачах, а извлекать из них пользу и идти дальше, только вперед.

И успехи не заставили себя долго ждать. Среди самых крупных его достижений - победы на чемпионатах области, крупных региональных и всероссийских марафонах, региональных этапах «Лыжни России» в 2008, 2015 и 2020 годах, где соперниками выступали профессиональные спортсмены, члены областной сборной, а также второе место в эстафете в составе команды «Ангара» на X зимней спартакиаде НК «Роснефть». Этими результатами инженер особенно гордится.

- Последние из этих побед были уже во время работы в Ангарской нефтехимической компании, - говорит Денис Селянкин. - Это важно, потому что большую часть времени я посвящаю трудовой деятельности, но при этом есть возможность, силы и желание продолжать спортивную карьеру.

Он активно участвует в корпоративных, городских и областных соревнованиях по лыжным гонкам. Для отличного результата нужно регулярно и систематично тренироваться, поэтому зимой Денис три-четыре раза в неделю оттачивает мастерство на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский», а летом бегает, катается на велосипеде и лыжероллерах (лыжи на колесиках), плавает, занимается силовыми упражнениями.

Все это помогает покорять не только спортивные, но и карьерные вершины, ведь спорт, как известно, закаляет характер, укрепляет силу воли, самодисциплину и выносливость.

- Сейчас у меня на первом месте саморазвитие, обучение и рост профессиональных компетенций, но спорт всегда идет параллельно, - поясняет Денис. - Лыжи - это еще хороший способ переключиться, получить эмоциональную разгрузку, быть в тонусе и просто наслаждаться любимым увлечением.

Он уверен, что если бы была возможность вернуться назад, то в точности повторил бы этот путь.

- Считаю, что свой спортивный потенциал реализовал практически полностью, - говорит инженер. - И это даже не обязательно победы. Иногда участие в соревнованиях, где занимаешь условное 30-е место, является более ценным и значимым выступлением, ведь именно после поражения возникает желание трудиться еще больше, еще упорнее для достижения цели. И тогда любые сложности становятся преодолимыми!

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АНХК поддерживает спорт

• Денис Селянкин 23 года увлекается беговыми лыжами. Несколько лет выступает за сборную команды АНХК «Ангара» по зимним видам спорта - многократном чемпионате корпоративных спартакиад «Роснефти».

• Ангарская нефтехимическая компания участвует в спартакиаде НК «Роснефть» с 2009 года. За это время команда «Ангара» 10 раз становилась чемпионом финалов летней и зимней спартакиад «Роснефти» и шесть раз призером.

• АНХК поддерживает спорт и активно пропагандирует здоровый образ жизни среди работников. Ежегодно в спортивных мероприятиях участвует больше 4000 человек.