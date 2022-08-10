Самолет-памятник МИГ-23 возле школы №21 отреставрировали в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске завершен основной этап реставрации самолета-памятника МИГ-23. Его установят на постамент возле школы №21, чтобы и дети, и взрослые не забывали о вкладе иркутян в развитие космоса и авиации. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- Поврежденные части самолета демонтировали, а самому истребителю придали боевой вид, покрасили, - раскрывают детали реставрации в мэрии. – Размер самолета внушительный: размах крыла 8 метров, длина – более 16 метров. Проблем при выполнении всех работ не возникало.

Сейчас основной этап реставрации завершен. Совсем скоро самолет установят на специальный постамент. Дети, родители и педагоги, которые придут 1 сентября в иркутскую школу №21 имени Юрия Гагарина, смогут своими глазами увидеть МИГ-23.

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