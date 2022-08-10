ВТБ в Иркутской области нарастил выдачу кредитов наличными на 19%

Клиенты ВТБ в Иркутской области увеличили спрос на потребительские кредиты в июле до 1,3 млрд рублей. Это на 19% больше, чем в июне. Положительная динамика в этом сегменте кредитования наблюдается пятый месяц подряд. Всего с начала года жители Приангарья оформили в банке 14,2 тысяч кредитов наличными на сумму 7,3 млрд рублей.

С 1 августа ВТБ запустил возможность рефинансирования кредитов. Условия программы позволяют переоформить свои действующие обязательства, объединить до шести кредитов в один, за счет более низкой процентной ставки или увеличения срока кредитования снизить свою платежную нагрузку до 50%. Также при необходимости возможно получение дополнительных средств на любые цели. Для рефинансирования у заемщика должна отсутствовать текущая просроченная задолженность, а сам кредит не должен быть ранее реструктурирован.

«Улучшение экономической ситуации и снижение кредитных ставок до уровня начала года способствуют росту спроса на кредиты наличными. В этом году мы не наблюдаем спада клиентской активности в летний период. Заемщики используют финансовые инструменты для решения повседневных задач – отпуск, ремонт, образование. Мы стремимся не допускать закредитованности и предлагаем программу рефинансирования для снижения нагрузки на семейный бюджет», - отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент.

В то же время ВТБ не ожидает восстановления рынка розничного кредитования до уровня 2021 года. Если ситуация в экономике продолжит улучшаться, то в 4 квартале объем выдач может приблизиться к значениям 2021 года. Банк продолжает развивать дистанционные каналы обслуживания для того, чтобы предлагать клиентам до 100% продуктов и услуг в цифровом формате.

Всего за январь-июль ВТБ в России предоставил клиентам почти 540 тыс. кредитов наличными на сумму 310 млрд рублей.