На Синюшиной горе в Иркутске продолжают благоустраивать рощу. Фото: администрация Иркутска.

Рощу на Синюшиной горе продолжают приводить в порядок. В этом году идет третий этап работ. Их качество оценили депутат Думы Иркутска Григорий Вакуленко и первый заместитель мэра Андрей Южаков, представители мэрии и иркутяне.

Депутат отметил, что горожане заметили недочеты при проектировании и благоустройстве.

- Вместе с жителями микрорайона в течение года мы решали, как улучшить рощу. Она любима и популярна среди иркутян: здесь гуляют с детьми, кормят белок, занимаются спортом, - рассказал Григорий Вакуленко. -Результат, который мы видим сейчас, далек от наших ожиданий. Подрядчик использовал непроектный материал - крупный камень, бетон, тогда как в верхней части рощи дорожки заасфальтированы. На берегу Иркута мы планировали установить архитектурные формы из дерева с теневым навесом, вместо этого там ставят железобетонный сарай.

Проектировщика обяжут внести нужные изменения в документ, а за работой подрядчика будут еще пристальнее наблюдать.

Напомним, в 2022 году в роще на Синюшиной горе должны обустроить пешеходные дорожки, а также детскую, спортивную и смотровую площадки. Благоустройство ведется по программе "Формирование комфортной городской среды".