Мнимую сделку купли-продажи дома для обналичивания маткапитала выявили в Чунском районе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Чунском районе выявлена мнимая сделка купли-продажи дома. Женщина, имеющая на руках материнский капитал, решила обналичить деньги. Подробности преступной сделки сообщает Прокуратура Иркутской области.

Жители Тайшета, сговорившись, решили обналичить материнский капитал. Для этого они заключили мнимую сделку. – рассказали в региональной прокуратуре. – Женщина не собиралась жить в заброшенном доме вместе со своими детьми. Главный мотив – получить 420 тысяч рублей. Иными словами, обналичить материнский капитал.

Суд признал женщину виновной в заключении фиктивной сделки. Ей придется вернуть Пенсионному Фонду России 420 тысяч рублей. Более того, материалы дела направлены полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за мошенничество при получении выплат.

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