5-летняя девочка и ее мать погибли при пожаре в Зиме. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Возбуждено уголовное дело после гибели 5-летней девочки и ее 34-летней матери при пожаре в частном доме в городе Зима. Спастись смог только 31-летний мужчина, у него диагностированы многочисленные ожоги. Об этом сообщает региональное СУ СК России и Прокуратура Иркутской области.

- По версии следователей,, пожар начался в 2 ночи 10 августа в жилом доме в городе Зима Иркутской области. Погибла женщина и девочка, мужчине повезло больше – он смог спастись, - рассказали в Следкоме. - Причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки.

Сейчас расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели двух человек, продолжается. Его ход и результаты находятся на контроле у региональной прокуратуры.

Предстоит провести ряд экспертиз, а также установить обстоятельства произошедшей трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Старшеклассники угнали авто у директора школы и устроили погоню с ДПС в Иркутской области. Машина перевернулась на крышу, но хулиганы отделались лишь испугом. (подробности)

«Друзья пытались его откопать». 6-летний мальчик погиб страшной смертью на глазах у сверстников в Бурятии. СК начал проверку после гибели 6-летнего мальчика, которого засыпало песком в Бурятии. (подробности)