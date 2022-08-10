17-летний водитель мопеда едва не угробил себя и юную пассажирку в Нижнеилимском районе

У пострадавшей школьницы не было даже защитного шлема Фото: ГУ МВД по Иркутской области

17-летний юноша в Нижнеилимском районе едва не угробил себя и 15-летнюю пассажирку. Молодой человек, не имевший водительского удостоверения, решил прокатить юную спутницу на мопеде. На 2-м километре трассы «Рудногогрск – Радищев» путешественники опрокинулись в кювет. Школьница пострадала. Об этом сообщает ГИБДД по Иркутской области.

- С начала 2022 года уже 15 мотоциклистов скончались в результате аварий, в том числе один несовершеннолетний, - рассказали инспекторы. - Только за неделю в Иркутской области произошло 10 ДТП с участием мотоциклов, две аварии с детьми.

Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ситуацию с безопасностью детей на дорогах региона. Всего с участием несовершеннолетних было зарегистрировано 8 опрокидываний, 19 столкновений на дорогах региона, 7 наездов на пешеходов, 2 наезда на машины и 1 наезд на животное.

Родителей еще раз просят объяснить детям важность соблюдения Правил дорожного движения.

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