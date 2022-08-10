1700 единиц оружия изъято у жителей Иркутской области в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области полицейские совместно с росгвардейцами провели в 2022 году больше 67 тысяч проверок владельцев оружия. Подобная работа необходима для профилактики нарушений закона. Каждый владелец оружия и боеприпасов должен неукоснительно соблюдать строгие правила. Об этом сообщает региональное Управление Росгвардии и ГУ МВД России по Иркутской области.

- Во время проверок выявлено 1147 нарушений закона. – рассказывают полицейские, - Кроме того, по результатам проведенных проверок за различные нарушения было аннулировано 190 разрешений, изъято 1700 единиц оружия и 6700 штук боеприпасов.

Полицейские и росгвардейцы еще раз напоминают жителям Иркутской области об изменении закона «Об оружии». Согласно поправкам от 29 июня 2022 года, меняется возраст владения оружием. Получить разрешение теперь можно только с 21 года.

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