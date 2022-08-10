Экономист дал совет начинающим трейдерам в Иркутске Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев дал советы начинающим трейдерам. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что каждую сделку нужно совершать осознанно и с холодным умом.

- Правильно быть инвестором, — объясняет Разуваев. - Нормальные сделки, когда под ними есть какая-то экономическая логика, это вложение от полугода. Люди, которые покупают или продают в течение дня или нескольких дней, обычно теряют деньги. В основе вашей инвестиции должна быть какая-та идея.

Также эксперт добавил, что фондовый рынок изменился, так как само понятие «голубая фишка» поменялось после того, как компании «Газпром», «Сбер», ЛУКОЙЛ обнулили дивиденды.

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