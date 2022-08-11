Синоптики обрадовали и огорчили прогнозом погоды в Иркутске 11 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 11 августа ожидается теплой, но с осадками и будет немного ветрено. Об этом предупреждают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Погода в Иркутске 11 августа: переменная облачность, слабый дождь, - говорят метеорологи. – В городе дует западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем ожидаем, что температурные показатели воздуха поднимутся до +23…+25 градусов.

Атмосферное давление в региональной столице, по данным Яндекса, в норме – составляет 719 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 11 августа принесет переменную облачность, кратковременные дожди.

Осадки, местами сильные прольются в северо-западных, Тулунском, центральных, верхнеленских районах. Есть вероятность гроз. Порывы ветра в Приангарье достигнут 14 м/с в четверг, а столбики уличных термометров покажут +21…+26. Однако, если небо закроют облака, похолодает до +14…+19.

Сотрудники «Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» также предупреждают сибиряков о высокой пожароопасности в лесах западных, южных и верхнеленских районов региона.

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