17-летний сын угнал машину родителей и попал в ДТП в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Взял без спроса ночью машину родителей, чтобы покататься на ней с другом, и угодил в ДТП. В обстоятельствах автоаварии, где автомобиль «Тойота-Королла» врезался в гараж жилого дома, сейчас разбираются полицейские. Оба 17-летних парня получили в этом происшествии травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- ДТП произошло минувшей ночью в Усольском районе в селе Мальта, - говорят в полиции региона. - Двигаясь по ул. Ленина, со стороны Производственного переулка в сторону улицы Береговая, водитель не справился с рулевым управлением.

Что было дальше уже известно. С подростками и их родителями сейчас общаются полицейские, чтобы подобных случаев не повторялось.

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