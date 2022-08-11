Особый противопожарный режим продлен на севере Иркутской области до 31 августа
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В регионе сохраняется период особой пожарной опасности, метеорологи все еще дают неблагоприятные прогнозы. В связи с этим особый противопожарный режим продлен на севере Иркутской области до 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
- Территории, где будет действовать особый противопожарный режим до 31 августа – это 11 районов региона и 3 города, - говорят спасатели.
Для контроля за его соблюдением будет работать более 500 групп, в которых числится около полутора тысяч человек. Также в полной готовности шесть пунктов с техникой для тушения крупных пожаров и шесть мобильных групп с 186 специалистами на 49 спецмашинах.
Стоит отметить, что с начала сезона - апреля этого года - в Приангарье составлено уже 2129 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено 41 уголовное дело о пожарах в лесах.
КОНКРЕТНО
Где особый противопожарный режим продлен на севере Иркутской области
- город Бодайбо и Бодайбинский район;
- Жигаловский район;
- Казачинско-Ленский район;
- Катангский район;
- Киренский район;
- Мамско-Чуйский район;
- Нижнеилимский район;
- Тайшетский район;
- Усть-Кутский район;
- город Усть-Илимск и Усть-Илимский район;
- город Братск и Братский район.
Напоминаем, что особый противопажарный режим также действует в нацпарке – в Островном, Береговом, Еланцынском и Онгуренском лесничествах.
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При обнаружении лесного пожара незамедлительно звоните на прямую линию лесной охраны - 8-800-100-94-00, либо на номер единой диспетчерской службы по лесам Иркутской области - 8(3952)22-99-68.