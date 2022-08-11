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Общество11 августа 2022 2:09

Особый противопожарный режим продлен на севере Иркутской области до 31 августа

Публикуем список районов, где особый противопожарный режим продлен на севере Иркутской области
Мария КНЯЗЕВА
Особый противопожарный режим продлен на севере Иркутской области до 31 августа

Особый противопожарный режим продлен на севере Иркутской области до 31 августа

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В регионе сохраняется период особой пожарной опасности, метеорологи все еще дают неблагоприятные прогнозы. В связи с этим особый противопожарный режим продлен на севере Иркутской области до 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Особый противопожарный режим продлен на севере Иркутской области

- Территории, где будет действовать особый противопожарный режим до 31 августа – это 11 районов региона и 3 города, - говорят спасатели.

Для контроля за его соблюдением будет работать более 500 групп, в которых числится около полутора тысяч человек. Также в полной готовности шесть пунктов с техникой для тушения крупных пожаров и шесть мобильных групп с 186 специалистами на 49 спецмашинах.

Стоит отметить, что с начала сезона - апреля этого года - в Приангарье составлено уже 2129 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено 41 уголовное дело о пожарах в лесах.

КОНКРЕТНО

Где особый противопожарный режим продлен на севере Иркутской области

- город Бодайбо и Бодайбинский район;

- Жигаловский район;

- Казачинско-Ленский район;

- Катангский район;

- Киренский район;

- Мамско-Чуйский район;

- Нижнеилимский район;

- Тайшетский район;

- Усть-Кутский район;

- город Усть-Илимск и Усть-Илимский район;

- город Братск и Братский район.

Напоминаем, что особый противопажарный режим также действует в нацпарке – в Островном, Береговом, Еланцынском и Онгуренском лесничествах.

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При обнаружении лесного пожара незамедлительно звоните на прямую линию лесной охраны - 8-800-100-94-00, либо на номер единой диспетчерской службы по лесам Иркутской области - 8(3952)22-99-68.