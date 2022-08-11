«Слата» наращивает логистическую силу в Иркутской области. Фото: ООО "Маяк".

«Слата» готова к вызовам рынка и не ожидает сложностей с поставкой продуктов. Компания в течение трех лет развивала логистику и сумела снизить затраты, пока у многих других компаний они росли. За счет чего это стало возможным?

Так, у торговой сети есть два крупных распределительных центра, где предусмотрены все необходимые режимы температуры: от -18 до +20. Благодаря созданию этих центров удается открывать дискаунтеры «ХлебСоль» даже в самых отдаленных районах.

- Это позволило нам снизить стоимость логистики в таких территориях присутствия, как Братск и Чита, и оптимизировать логистические потоки, - пояснил руководитель дирекции по управлению логистикой ТС «Слата» Дмитрий Ишевский. - Общая площадь складов составляет 41,5 тысячи квадратных метров.

Фото: ООО "Маяк".

Дмитрий Ишевский добавил, что по стратегически важным позициям «Слата» увеличила страховые запасы товаров на распределительных центрах и свела к минимуму риски, которые были связаны с ажиотажным спросом в марте. Поэтому в наличии имеются все товары.

В этом помогает система кросс-докинга. Это значит, что поступивший на склад товар уже на завтра отправляется в магазины, а запасы формируются на складах поставщика. Доля такого товара в сети составляет 32%.

Кроме того, «Слата» активно развивает параллельный импорт: уже открыты представительства в Китае и Индии, чтобы наполнять и расширять ассортимент.