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Общество11 августа 2022 3:49

Речная рыба заражена паразитами в Иркутской области

У окуней и ершей выявлены опасные червяки и личинки
Екатерина НИМКО
Речная рыба заражена паразитами в Иркутской области.

Речная рыба заражена паразитами в Иркутской области.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Речная рыба, обитающая в реках и озерах Иркутской области, оказалась заражена паразитами. Пробы для проведения мониторинга состояния рыб проводятся инспекторами регионального Россельхознадзора. О результатах исследований рассказали в ФГУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория».

- В шести образцах окуней и ершей, предоставленных инспекторами территориальных отделов для определения качества, обнаружены паразиты - гельминты и их личинки. – рассказали специалисты лаборатории. – Черви и личинки расположены и на стенках плавательных пузырей, и в желудках рыб, и даже на глазных яблоках.

В лаборатории сделали однозначный вывод о широком распространении паразитов среди хищных рыб в Иркутской области. Жителей региона убедительно просят, по возможности, не употреблять такую рыбу без предварительной термической обработки.