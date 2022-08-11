Речная рыба заражена паразитами в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Речная рыба, обитающая в реках и озерах Иркутской области, оказалась заражена паразитами. Пробы для проведения мониторинга состояния рыб проводятся инспекторами регионального Россельхознадзора. О результатах исследований рассказали в ФГУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория».

- В шести образцах окуней и ершей, предоставленных инспекторами территориальных отделов для определения качества, обнаружены паразиты - гельминты и их личинки. – рассказали специалисты лаборатории. – Черви и личинки расположены и на стенках плавательных пузырей, и в желудках рыб, и даже на глазных яблоках.

В лаборатории сделали однозначный вывод о широком распространении паразитов среди хищных рыб в Иркутской области. Жителей региона убедительно просят, по возможности, не употреблять такую рыбу без предварительной термической обработки.