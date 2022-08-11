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Происшествия11 августа 2022 4:07

Председатель СКР лично контролирует проверку ситуации с оставленной на балконе 5-летней девочкой в Иркутске

Мать оставила ребенка на сутки и ушла гулять с подругой
Екатерина НИМКО
Запертую в квартире 5-летнюю девочку спасли полицейские с помощью лестницы МЧС в Иркутске.

Запертую в квартире 5-летнюю девочку спасли полицейские с помощью лестницы МЧС в Иркутске.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ситуация с брошенной на балконе 5-летней девочкой произошла несколько дней назад. Очевидец, увидевший заплаканного и голодного ребенка на балконе дома в Ленинском районе Иркутска, незамедлительно сообщил об этом в экстренные службы. Полицейские, используя лестницу МЧС, спасли девочку из квартиры на четвертом этаже.

По факту произошедшего в отношении матери девочки проводится проверка. Следственный комитет России сообщает о поручении председателя СКР Александра Бастрыкина руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову.

- Руководителю СУ СК России по Иркутской области А.В. Ситникову доложить о ходе проверки об оставлении в опасности ребенка и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в городе Иркутске, - сообщает СКР.

Ранее стало известно, что мать не раз оставляла ребенка дома одного. В тот день, когда девочку на балконе заметил очевидец, ее мама уехала в гости к подруге и задержалась на сутки. Об этом женщина рассказала, когда ребенка уже спасли. Сейчас ребенок находится в социальном учреждении. Мама к дочери не приезжает.