Игорь Кобзев осмотрел дворы и скверы, которые благоустраивают в Ангарске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев побывал в Ангарске и посмотрел, как там ведется благоустройство. В городе уже привели в порядок 13 дворов и три общественных пространства, еще на двух работы тоже закончат в срок.

Так, в будущем сквере в 85-м квартале остается смонтировать освещение, поставить скамейки и ограждения. А еще губернатор поручил обустроить там площадку для выгула домашних животных.

Отметим, что Ангарск участвует в программе «Формирование комфортной городской среды» с самого ее начала, то есть с 2017 года. За это время в городе воплотили в жизнь 105 проектов на 637,7 миллионов рублей.

Далее, Игорь Кобзев подчеркнул, что особого внимания заслуживает тема строительства водозабора. Жители Ангарска должны быть обеспечены чистой питьевой водой. Согласно документам, которые заканчивают разрабатывать специалисты, для этого будет использоваться Китойское месторождение. Стоимость проекта - 112,4 миллиона рублей, работы ведут по программе «Чистая вода».

Оценил губернатор и ремонт дорог. В 2022 году в городе нефтехимиков чинят восемь участков общей длиной свыше 11 километров. В планах на будущий год - капитально отремонтировать еще 12 километров проезжей части, в том числе путепровод в Мегет.