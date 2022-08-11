Заблудившуюся в лесу женщину спасли в Иркутском районе. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели вывели из леса молодую женщину, заблудившуюся в Иркутском районе. Она решила сократить путь от автобусной остановки до Падь Топки через лес. Осознав, что не слышит шума дороги, иркутянка позвонила спасателям. Подробности произошедшего сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Женщина паниковала из-за разряженного телефона. Она боялась, что ее не найдут, плакала, – рассказали спасатели. - Мы ее вывели из состояния паники и попросили оставаться на месте. После этого определили примерный маршрут и приступили к поисковой операции.

Не больше часа потребовалось спасателям для поиска потерявшейся женщины. В общей сложности она провела в лесу около трех часов. Ее вывели и оказали необходимую помощь.

Жителей Иркутской области убедительно просят соблюдать простые правила, если вы потерялись: не паниковать, связаться со спасателями, не покидать место. По возможности, необходимо остановиться возле каких-либо ориентиров: столбов, вышек, труб.