399 новых случаев COVID-19 выявлено в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Иркутской области за минувшие сутки выявлено 399 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 37 случаев больше, чем вчера. За весь период наблюдения наличие ковида подтверждено у 301 760 человек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время пандемии выздоровели 295 277 человек, - уточнили в региональном Роспотребнадзоре. – Скончались 8 710 граждан, из которых только за последние сутки 2. От иных заболеваний, не связанных с ковидом, летальных случаев не зафиксировано.

Жителей Иркутской области убедительно просят соблюдать меры профилактики, направленные на снижение риска инфицирования ковидом. Важно тщательно мыть руки, при наличии симптомов респираторного заболевания – надевать маску. По возможности. Пройти полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.