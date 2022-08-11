Рассказываем, как долго продлится ограничение движения по улице Сибирских Партизан в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! Ограничение движения по улице Сибирских Партизан в Иркутске пройдет в августе. Это связано с сужением проезжей части. На участке специалисты проводят аварийные работы по ремонту тепловой сети. Изменения в движении продлятся две недели. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

Ограничение движения по улице Сибирских Партизан в Иркутске: сроки

- С 11 по 25 августа 2022 года будет частично ограничено движение автотранспорта по улице Сибирских Партизан, 11 «а», - уточнили в администрации города.

Ограничение движения по улице Сибирских Партизан в Иркутске внесет коррективы в планы многих водителей. Автолюбителей настоятельно просят заранее планировать маршрут.

Напомним, с 5 по 19 августа из-за сужения проезжей части ограничено движение транспорта по улице Муравьева в районе пересечения с улицей Ленинградской.

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