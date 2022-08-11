Мост через реку Снежная планируют построить в Слюдянском районе. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Ездить на отдых в Слюдянский район станет еще приятнее. Власти планируют капитально отремонтировать 4,6 километра дороги, ведущей к рекреационной зоне в поселке Новоснежная - поблизости находятся любимые туристами Теплые озера. Параллельно с этим, в 2023 году собираются построить пешеходный мост через реку Снежную. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Также со следующего года начнут приводить в порядок 23 дороги длиной 12,3 километра в Слюдянке. Это транспортный каркас города - местные пути, движение по которым достаточно интенсивное, либо они ведут к важным социальным объектам.

Уделят внимание и дорогам в Байкальске - их в городе 21, общая длина - 13 километров. На встрече с главой Байкальска Василием Темгеневским отмечалось, что эксперты провели по ним диагностику и теперь готовят технические решения, чтобы выяснить, сколько понадобится денег на обновление.

- В настоящее время проводится ремонт моста через реку Харлахта и моста в микрорайоне Гагарина через реку Солзан, - рассказал Максим Лобанов. - Также запланирован капитальный ремонт автомобильных дорог в микрорайонах Гагарина, Южном и Строителе общей протяженностью 10,2 километра.