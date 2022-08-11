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Общество11 августа 2022 6:56

МегаФон обеспечил связью все главные туристические локации Байкала

МегаФон обеспечил связью все главные туристические локации Байкала. Фото предоставлено компанией.

МегаФон обеспечил связью все главные туристические локации Байкала. Фото предоставлено компанией.

МегаФон провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал, которое ежегодно посещают более 1 млн туристов. В самых популярных местах отдыха – на западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Республики Бурятия – скорость мобильного интернета увеличена вдвое.

Связисты установили новые базовые станции и модернизировали действующие – это позволило расширить сеть на Байкале в 1,5 раза и обеспечить двукратное увеличение скорости мобильного интернета. Ранее в начале туристического сезона МегаФон в четыре раза увеличил емкость транспортного канала связи, чтобы подготовить инфраструктуру к пиковым нагрузкам.

Основные работы были проведены в популярных местах острова Ольхон и по пути на его переправу, а также на побережье Малого моря, в Прибайкальском национальном парке, Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике. Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился и в труднодоступных точках побережья – например, МегаФон стал единственным оператором связи на курорте с горячими источниками Хакусы в северной части озера.

По данным МегаФона, за последние два года туристический поток на Байкал увеличился в 2,5 раза, а мобильный трафик российских путешественников вырос практически в 4 раза. Например, цифровая активность в поселке Харанцы, где появилась базовая станция МегаФона, уже в 3 раза превысила мобильный трафик пользователей в популярном историческом 130 квартале в центре Иркутска.

Наибольшей популярностью отдых на Байкале пользуется у москвичей: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится 23% от общего трафика). В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают к самому глубокому озеру планеты, Красноярский край, Санкт Петербург, Забайкалье, Новосибирская область, Якутия и Кузбасс.

«Отдых на Байкале ежегодно входит в топ российских направлений, а новые возможности для экологического, оздоровительного и событийного туризма только усиливают интерес к региону. Одновременно с этим заметно растет и мобильный трафик наших абонентов в главных точках притяжения туристов на побережье. Благодаря работе по улучшению качества и расширению покрытия сети МегаФона туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха на Байкале», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

Важное значение развитие технологий связи имеет и для местных жителей. Вокруг озера расположено более 80 малых населенных пунктов, где проживают около 100 тысяч человек. Сеть 4G МегаФона появилась в этом году в поселках Ялга, Харанцы, Солзан, Танхой, Мишиха, Онокочанский, селе Посольское, деревне Истомино. Жители небольших поселений теперь также могут пользоваться современными онлайн-сервисами, в том числе для развития частной туристической деятельности.

К 2024 году количество путешественников в Иркутскую область и Бурятию прогнозируется на уровне 3,9 миллиона человек. Развитие технологий связи на Байкале в перспективе также поможет внедрить цифровые решения для экологической безопасности озера.