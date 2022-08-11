Экологические платежи в Иркутской области будут направлять на охрану природы. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

С 1 сентября в бюджет Иркутской области начнут поступать экологические платежи. Их будут направлять на мероприятия по охране природы.

Напомним, в конце прошлого года Государственная Дума РФ приняла так называемый «усольский закон», необходимый для того, чтобы не допустить повторения ситуации, как с бывшим "Усольехимпромом" - экологический ущерб от его работы ликвидируют до сих пор.

Теперь же владельцы предприятий должны заранее, за пять лет до того, как закрыть производство, предоставлять план - как предупредить и ликвидировать загрязнение природы.

Экологические платежи, которые будут поступать в бюджет области, в первую очередь направят на ликвидацию брошенных предприятий, больших свалок. Также на эти деньги можно создавать проекты по снижению загрязнения атмосферы и дополнительно заниматься защитой лесов, заповедников, водоемов, растений и животных.

- Внедрение такой практики экологически «окрашенных» платежей позволит быстрее ликвидировать объекты негативного воздействия в Иркутской области и проводить больше различных природоохранных мероприятий, - отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.