Родительские права могут ограничить матери, на сутки закрывшей дочь в квартире в Иркутске Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Жительницу Иркутска, которая бросила маленькую дочь на сутки в одиночестве, могут лишить родительских прав на ребенка. Выяснилось, что ранее женщина уже состояла на профилактическом учете, но была снята с него после исправления ситуации. Об этом рассказала детский омбудсмен в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

— Не могу сказать, что совсем безысходная ситуация, и мама совсем не желает или не может заниматься воспитанием ребенка. Ситуация будет оцениваться. Сейчас решается вопрос по выходу в суд с иском об ограничении родительских прав, — сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе.

Сейчас малышка, которую спасли полицейские с балкона 4-го этажа при помощи лестницы МЧС, находится в социальном учреждении. Мать девочки ранее рассказывала, что не раз оставляла ребенка одного дома, так как в семье нет других взрослых для контроля девочки.

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