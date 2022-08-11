Выплата первокурсникам, детям участников спецоперации, в Иркутске составит 50 тысяч рублей Фото: Александр КОЦ

Выплата первокурсникам, детям участников спецоперации, в Иркутске составит 50 тысяч рублей. Подписанный губернатором указ опубликован на официальном портале правовой информации Иркутской области.

Выплата первокурсникам, детям участников спецоперации, в Иркутске: кому положена

- Деньги получат первокурсники – дети военных, а также сотрудников госорганов и органов внутренних дел, которые участвовали или продолжают участвовать в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, - уточнил губернатор.

Выплата первокурсникам, детям участников спецоперации, в Иркутске положена студентам, поступившим в вузы по программам бакалавриата и специалитета.

Напомним, в июне глава Приангарья подписал указ о региональной единовременной выплате военнослужащим, получившим ранения во время спецоперации на Украине. Эта мера социальной поддержки положена военным и сотрудникам Росгвардии, имеющим специальное звание полиции и принимавшим участие в защите ДНР и ЛНР.

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