До 6 лет колонии грозит студенту из Иркутска за обман пенсионерок почти на 2 млн рублей

До 6 лет колонии грозит мошеннику в Иркутске за обман пенсионерок почти на 2 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Ваш родственник стал виновником смертельной аварии». Такую фразу слышали пенсионерки в Иркутской области, которым дозванивались мошенники. Аферисты требовали у пенсионерок миллион рублей для того, чтобы «замять дело». Позже соглашались и на более скромные суммы, ведь не у всех пенсионерок имелись большие деньги. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области и региональная прокуратура.

- Аферисты требовали завернуть в постельное белье или полотенце деньги, которые смогла собрать пенсионерка, а затем передать подъехавшему таксисту, - рассказали полицейские.

По одинаковой схеме мошенники смогли заполучить один миллион девятьсот тысяч рублей, обманув семь пенсионерок. Полицейским удалось задержать 20-летнего студента, который исполнял роль таксиста. За участие в групповом мошенничестве ему грозит до шести лет лишения свободы. Наказание определит суд.

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