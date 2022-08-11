Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2022 22:03

Эксперты озвучили стоимость «лекарственного суверенитета» РФ

Представители фармбизнеса сомневаются, что страна к 2030 году сможет полностью обеспечивать себя медицинскими препаратами
Мария КНЯЗЕВА
Эксперты озвучили стоимость «лекарственного суверенитета» РФ

Эксперты озвучили стоимость «лекарственного суверенитета» РФ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сможет ли страна к 2030 году полностью обеспечивать себя медицинскими препаратами? Для этого необходимо глобальное инфраструктурное переустройство, налаживание производства полсотни лекарственных препаратов, а также до одного триллиона рублей. Такими подсчетами с корреспондентом NEWS.ru поделился глава компании «Активный компонент» Александр Семенов.

- Сказать, что Россия к 2030 году будет на 100% обеспечивать себя всеми лекарствами, это нереальное заявление, - рассказал NEWS.ru Александр Семенов. - Чтобы реализовать все эти амбициозные планы, нужна сумма от 500 миллиардов до 1 триллионов рублей.

Подобной суммы, по мнению эксперта, должно хватить на реализацию глобального инфраструктурного проекта по изменению фармакологической отрасли в стране. Специалист также поделился с NEWS.ru примерным планом действий к воплощению в жизнь «лекарственного суверенитета» России – подробности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08