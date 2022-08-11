Эксперты озвучили стоимость «лекарственного суверенитета» РФ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сможет ли страна к 2030 году полностью обеспечивать себя медицинскими препаратами? Для этого необходимо глобальное инфраструктурное переустройство, налаживание производства полсотни лекарственных препаратов, а также до одного триллиона рублей. Такими подсчетами с корреспондентом NEWS.ru поделился глава компании «Активный компонент» Александр Семенов.

- Сказать, что Россия к 2030 году будет на 100% обеспечивать себя всеми лекарствами, это нереальное заявление, - рассказал NEWS.ru Александр Семенов. - Чтобы реализовать все эти амбициозные планы, нужна сумма от 500 миллиардов до 1 триллионов рублей.

Подобной суммы, по мнению эксперта, должно хватить на реализацию глобального инфраструктурного проекта по изменению фармакологической отрасли в стране. Специалист также поделился с NEWS.ru примерным планом действий к воплощению в жизнь «лекарственного суверенитета» России – подробности.

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