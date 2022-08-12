До +25 прогреется воздух в Иркутске днем 12 августа Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Небесная канцелярия радует: погода в Иркутске 12 августа ожидается с переменной облачностью и без осадков, а днем воздух в областном центре прогреется до +23…+25 градусов. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске 12 августа дует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с, - добавляют метеорологи.

Атмосферное давление в столице Приангарья в пятницу, по данным Яндекса, в норме – 720 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 12 августа также будет с переменной облачностью, но вот осадки не заставят себя ждать – выпадут кратковременные дожди, пройдут грозы. Порывы ветра в районах могут достигать в последний будний день 13 м/с. Днем столбики уличных термометров по области покажут +21…+26, но если небо затянут облака, похолодает до +14…+19 градусов.

Метеорологи также предупреждают о высоком классе пожарной опасности в лесах западных, южных и верхнеленских районов Иркутской области.

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